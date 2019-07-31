Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Дандолк
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:45
Копенгаген
ТНС
Футбол. Еврокубки
21:45
Чукарички
Мольде
Все события
Фоторепортажи
11От «Спартака» до «Крыльев». За кого играл Самедов
10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
13:50 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор «Химок»: Мозгов через год попытается вернуться в НБА

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой Тимофей Мозгов, в среду подписавший однолетний контракт с «Химками», в 2020 году попытается возобновить карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов.

Наверх
Источник: AP 2019

В настоящее время 33-летний Мозгов восстанавливается от повреждения колена, из-за которого он пропустил прошлый сезон.

«Мы понимали ситуацию со здоровьем, с травмами, — сказал Астахов. — Он каждое межсезонье приезжал в Химки тренироваться. И сейчас было также. Мы наблюдали процесс — видя динамику восстановления решили заключить контракт».

«При этом мы понимали все риски, — отметил гендиректор подмосковного клуба. — Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Тимофей истосковался по игре, он чемпион НБА, наш воспитанник. Контракт заключили на год, Тимофей не скрывает, что если все будет хорошо, он попробует через год вернуться в НБА».

Мозгов выступал в НБА с 2010 года, в 2016-м он в составе «Кливленда» стал чемпионом лиги. Летом того же года Мозгов подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на четыре года на сумму $64 млн.

В 2017 году «Лейкерс» обменял центрового в «Бруклин», который через сезон отправил его в «Орландо». В «Мэджик» Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил его. В составе сборной России Мозгов стал бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и обладателем бронзовой медали чемпионата Европы — 2011.

 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
«Спартак» распродает лидеров — и верно делает. Но потерял сезон
МВД просит перенести матч «Спартак» — «Динамо»
Ефимова: Странно, что негатив идет в основном от русских
Определен лучший игрок июля в РПЛ, опередивший Дзюбу
Месси и Роналду претендуют на звание лучшего игрока года
Как лучший русский лыжник готовится к новому сезону
В Канаде возмущены номером российского новичка «Нью-Джерси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь