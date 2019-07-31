Гендиректор «Химок»: Мозгов через год попытается вернуться в НБА

Источник: AP 2019

В настоящее время 33-летний Мозгов восстанавливается от повреждения колена, из-за которого он пропустил прошлый сезон.

«Мы понимали ситуацию со здоровьем, с травмами, — сказал Астахов. — Он каждое межсезонье приезжал в Химки тренироваться. И сейчас было также. Мы наблюдали процесс — видя динамику восстановления решили заключить контракт».

«При этом мы понимали все риски, — отметил гендиректор подмосковного клуба. — Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Тимофей истосковался по игре, он чемпион НБА, наш воспитанник. Контракт заключили на год, Тимофей не скрывает, что если все будет хорошо, он попробует через год вернуться в НБА».

Мозгов выступал в НБА с 2010 года, в 2016-м он в составе «Кливленда» стал чемпионом лиги. Летом того же года Мозгов подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на четыре года на сумму $64 млн.