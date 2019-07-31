Мозгов пообещал найти общий язык с главным тренером «Химок»

«Химки» в среду объявили о заключении однолетнего контракта с 33-летним Мозговым.
«В “Химки” я возвращаюсь с положительными эмоциями и хорошим настроением. Здесь меня все ждут и любят, Химки — мой родной город. С клубом и городом у меня многое связано, и предстоящий сезон будет очень важным, как для меня, так и для команды. Все делаю для того, чтобы быть готовым к старту сезона. Я уже пообщался с Римасом Куртинайтисом, мы раньше работали вместе и общий язык точно найдем без проблем», — приводятся слова Мозгова на официальном сайте «Химок».
Куртинайтис выразил уверенность, что центровой сумеет добиться успеха в «Химках». «Мозгов — один из ведущих российских игроков с очень большим опытом выступления в НБА. У нас уже был опыт совместной работы в “Химках” во время моего первого прихода в команду, и уже тогда Тимофей был одним из лучших центровых Европы. У него был отличный тандем с (Зораном) Планиничем. Сейчас у нас тоже есть хорошие разыгрывающие, и Мозгов нам очень поможет», — отметил Куртинайтис.
«Он всегда борется, профессионально относится к делу, играет сердцем, имеет характер и, самое главное, хочет играть, ведь весь прошлый сезон он пропустил из-за травмы. У него большое желание, и я думаю, что у нас все получится. Он полон энергии, а мастерства у него достаточно, чтобы вспомнить, как он может играть», — добавил тренер.
Мозгов в прошлом сезоне был игроком клуба НБА «Орландо Мэджик», но не провел в его составе ни одного матча. Ранее центровой выступал в НБА за «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Кливленд Кавальерс», с которым стал чемпионом в 2016 году. Всего в НБА Мозгов провел 454 игры, набирая в среднем по 6,8 очка и делая по 4,9 подбора.