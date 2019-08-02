«Локомотив-Кубань» сообщил о переходе литовского защитника Калниетиса
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на своем официальном сайте сообщил о переходе защитника Мантаса Калниетиса.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на своем официальном сайте сообщил о переходе защитника Мантаса Калниетиса.
Как отмечается в сообщении, контракт с 32-летним литовским баскетболистом рассчитан на один год.
В минувшем сезоне Калниетис являлся стартовым разыгрывающим АСВЕЛа, в составе которого выиграл чемпионат и Кубок Франции. В 19 матчах Кубка Европы он набирал в среднем 10,2 очка, делал 2,9 подбора, 5,2 передачи и 0,9 перехвата за игру.
Калниетис защищал цвета «Локомотива» на протяжении трех лет (с 2012 по 2015 год) и был одним из ключевых игроков основного состава, помог команде выиграть Кубок Европы. В составе сборной Литвы Калниетис становился призером чемпионата мира и двух чемпионатов Европы.