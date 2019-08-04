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15:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кравиш покинул «Автодор» и продолжит карьеру в Испании

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Американский центровой Дэвид Кравиш воспользовался опцией расторжения контракта с «Автодором», сообщается на сайте саратовской баскетбольной команды.

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Отмечается, что Кравиш продолжит карьеру в испанской «Манресе», «Автодор» получил за 26-летнего игрока компенсацию.

Кравиш перешел в саратовский клуб в 2018 году. В прошедшем сезоне баскетболист в среднем набирал 12,3 очка и делал 7,9 подбора в 26 матчах Единой лиги ВТБ.

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