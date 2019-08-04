Кравиш покинул «Автодор» и продолжит карьеру в Испании

Отмечается, что Кравиш продолжит карьеру в испанской «Манресе», «Автодор» получил за 26-летнего игрока компенсацию.

Кравиш перешел в саратовский клуб в 2018 году. В прошедшем сезоне баскетболист в среднем набирал 12,3 очка и делал 7,9 подбора в 26 матчах Единой лиги ВТБ.