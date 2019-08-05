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5 августа, источник: Коммерсантъ

Из «Пармы» ушел трехкратный чемпион Латвии

Пермский баскетбольный клуб «Парма» покидает защитник Янис Блумс. Об этом сообщается на сайте пермской команды. Игрок продолжит карьеру в латвийском баскетбольном клубе ВЭФ.

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Янис Блумс играл за «Парму» с сентября 2018 года. Ранее он выступал за клубы «Летувос Ритас» (Литва), «Панатинаикос» (Греция), «Наполи» (Италия), «Бильбао» и «Сарагоса» (Испания), «Астана» (Казахстан), ВЭФ (Латвия), «Аввелино» (Италия). Блумс является также трехкратным чемпионом Латвии.

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