Из «Пармы» ушел трехкратный чемпион Латвии

Янис Блумс играл за «Парму» с сентября 2018 года. Ранее он выступал за клубы «Летувос Ритас» (Литва), «Панатинаикос» (Греция), «Наполи» (Италия), «Бильбао» и «Сарагоса» (Испания), «Астана» (Казахстан), ВЭФ (Латвия), «Аввелино» (Италия). Блумс является также трехкратным чемпионом Латвии.