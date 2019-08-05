«Локомотив-Кубань» подписал бывшего форварда «Клипперс» и «Кливленда»

Источник: AP 2019

Контракт с 25-летним американцем рассчитан на один год.

«Наша стратегия заключается в том, чтобы подписывать игроков, которые находятся в расцвете сил, голодны до больших побед и стремятся многое доказать в большом баскетболе. Сэм Деккер демонстрировал серьезный уровень в НБА на протяжении нескольких лет. Из бесед с ним мы убедились, что он полон амбиций и не намерен снижать уровень мотивации. Деккер — универсал, который способен закрывать несколько позиций, и мы довольны этим приобретением», — сказал вице-президент клуба Гинас Руткаускас.

«Нам очень приятно, что Сэм Деккер присоединился к “Локо”. Его решение демонстрирует, что этот талантливый игрок готов к новым вызовам в европейском баскетболе. Выходцы из НБА уже демонстрировали отличную игру в Краснодаре в прошлые годы, и у Деккера есть шанс продолжить традицию. Сэм — очень вариативный баскетболист, который поможет нам на обеих половинах площадки благодаря своей энергии и разнообразным навыкам», — отметил главный тренер команды Лука Банки.