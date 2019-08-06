Матч «Химки» — «Зелена-Гура» откроет новый сезон Единой лиги ВТБ 25 сентября

Встреча пройдет 25 сентября на площадке «Химок». Действующий обладатель титула московский ЦСКА 28 сентября сыграет в Красноярске с «Енисеем».

Расписание очных матчей участников Евролиги, в которой выступят ЦСКА, «Химки» и санкт-петербургский «Зенит», выглядит следующим образом:

ЦСКА — «Зенит» — 7 октября,

«Зенит» — «Химки» — 9 декабря,

«Химки» — ЦСКА — 6 января,

«Зенит» — ЦСКА — 20 января,

ЦСКА — «Химки» — 16 марта,

«Химки» — «Зенит» — 6 апреля.