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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч «Химки» — «Зелена-Гура» откроет новый сезон Единой лиги ВТБ 25 сентября

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Новый сезон баскетбольной Единой лиги ВТБ откроется матчем между подмосковными «Химками» и польской командой «Зелена-Гура», сообщается на официальном сайте турнира.

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Встреча пройдет 25 сентября на площадке «Химок». Действующий обладатель титула московский ЦСКА 28 сентября сыграет в Красноярске с «Енисеем».

Расписание очных матчей участников Евролиги, в которой выступят ЦСКА, «Химки» и санкт-петербургский «Зенит», выглядит следующим образом:

ЦСКА — «Зенит» — 7 октября,

«Зенит» — «Химки» — 9 декабря,

«Химки» — ЦСКА — 6 января,

«Зенит» — ЦСКА — 20 января,

ЦСКА — «Химки» — 16 марта,

«Химки» — «Зенит» — 6 апреля.

В следующем сезоне число команд-участниц чемпионата сократится с 14 до 13 после того, как латвийский ВЭФ покинул лигу.

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