Матч «Химки» — «Зелена-Гура» откроет новый сезон Единой лиги ВТБ 25 сентября

Встреча пройдет 25 сентября на площадке «Химок». Действующий обладатель титула московский ЦСКА 28 сентября сыграет в Красноярске с «Енисеем».
Расписание очных матчей участников Евролиги, в которой выступят ЦСКА, «Химки» и санкт-петербургский «Зенит», выглядит следующим образом:
ЦСКА — «Зенит» — 7 октября,
«Зенит» — «Химки» — 9 декабря,
«Химки» — ЦСКА — 6 января,
«Зенит» — ЦСКА — 20 января,
ЦСКА — «Химки» — 16 марта,
«Химки» — «Зенит» — 6 апреля.
В следующем сезоне число команд-участниц чемпионата сократится с 14 до 13 после того, как латвийский ВЭФ покинул лигу.