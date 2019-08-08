Американский защитник Доминез Барнет пополнил ряды «Цмокі-Мінск»

Новоиспеченный «дракон» свою игровую карьеру начал в американских университетских командах, а затем перебрался в Европу и выступал в чешском «Пардубице». С 2018 года Доминез Барнет играл в латвийском «Вентспилсе», а последний сезон провел в итальянском «Де Лонги Тревизо» (дивизион 2). В этой команде он сыграл 43 матча, набирая в среднем за игру 13,2 очка.

На прошлой неделе «Цмокі» подписали контракт с американским форвардом Райаном Мартином, который переехал в Минск из датского клуба «Баккен Беарз», а также французским центровым Александре Гавриловичем из болгарского «Балкана». Кроме того, в состав чемпионов Беларуси вернулся серб Бранко Миркович, который играл за «драконов» на протяжении трех сезонов, а с 2016 года выступал за таллинский «Калев». В межсезонье не обошлось без потерь: завершил выступление капитан команды Александр Кудрявцев, а еще один из лидеров Никита Мещеряков продолжит карьеру в российском «Спартаке» из Санкт-Петербурга. Покинули клуб Сергей Вабищевич и Дмитрий Полищук.