«Парма» подписала контракт с Карром

Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на один год и вступит в силу после прохождения баскетболистом медосмотра.

Карр был выбран «Нью-Орлеан Пеликанс» под общим 51-м номером на драфте 2018 года, но в Национальной баскетбольной ассоциации игрок так и не провел ни одной игры. В дальнейшем выступал за итальянские клубы «Торино» и «Канту».