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10 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Парма» подписала контракт с Карром

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Баскетбольный клуб «Парма» подписал контракт с американским защитником Тони Карром, сообщается на официальном сайте пермской команды.

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Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на один год и вступит в силу после прохождения баскетболистом медосмотра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Карр был выбран «Нью-Орлеан Пеликанс» под общим 51-м номером на драфте 2018 года, но в Национальной баскетбольной ассоциации игрок так и не провел ни одной игры. В дальнейшем выступал за итальянские клубы «Торино» и «Канту».

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