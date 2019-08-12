Лучший снайпер прошедшего сезона баскетбольной Евролиги Майк Джеймс перешел в ЦСКА

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Контракт 28-летнего атакующего защитника рассчитан на один год.

«Майк — очень талантливый игрок, который может создавать броски для себя и партнеров. За все годы, которые он провел в Евролиге и других соревнованиях разных уровней, он доказал, что умеет набирать очки, но ему придется адаптироваться к нашей системе. В наших разговорах он уже заверил меня, что готов к этому. Желаем ему оставаться здоровым и помочь команде достигнуть поставленных целей», — сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

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«Очень рад присоединиться к команде, от которой ждут успехов, которая обладает менталитетом победителей. Для меня стало большой честью быть выбранным тренером Итудисом, который позволил мне стать частью команды, выигравшей Евролигу в минувшем сезоне. Готов делать все необходимое, чтобы помогать ЦСКА добиваться побед», — сказал Джеймс.

Отмечается, что американец стал девятым иностранным баскетболистом ЦСКА, который войдет в заявку команды на предстоящий сезон. Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, командам разрешено иметь восемь легионеров в заявке, а также еще одного для выступления в европейских клубных соревнованиях. Имя баскетболиста, который будет выступать только в Евролиге, будет названо тренерским штабом ЦСКА перед стартом сезона.