Баскетбольный ЦСКА завершил трансферную кампанию, подписав контракты с шестью новичками

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Ранее в понедельник ЦСКА объявил о переходе 28-летнего американского атакующего защитника Майка Джеймса, который в прошлом сезоне стал лучшим снайпером Евролиги. В межсезонье клуб подписал контракты с шестью игроками: немецким центровым Йоханнесом Фогтманном, американцами Дэрраном Хиллиардом (форвард), Роном Бэйкером (защитник) и Джеймсом, латвийским защитником Янисем Стрелниексом и греческим центровым Костой Куфосом. После сезона-2018/19 ЦСКА покинули американский центровой Отелло Хантер, французский защитник Нандо де Коло, испанский разыгрывающий Серхио Родригес и американский форвард Кори Хиггинс.

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«Сейчас, когда мы завершили трансферный период, нам необходимо осознать, что команда не имеет практически ничего общего с чемпионским составом прошлого сезона. Нужно быстрее забыть о нашем успехе, особенно это касается тех, кто был частью предыдущей команды. Наша подготовка будет очень трудной, поскольку 6−7 игроков из разных стран будут представлять ЦСКА на Кубке мира (турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае — прим. ТАСС). Нужно стать командой, настроиться на совместную работу и показывать коллективный баскетбол», — сказал Итудис.

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, командам разрешено иметь восемь легионеров в заявке, а также еще одного иностранца для выступления в европейских клубных соревнованиях. Таким образом, на предстоящий сезон ЦСКА имеет в составе девять иностранных игроков: Бэйкер, Джеймс, Стрелниекс, Фогтманн, Куфос, Хиллиард, американский форвард Уилл Клайберн, итальянский защитник Дэниэл Хэкетт и американский центровой Кайл Хайнс. Имя баскетболиста, который будет выступать только в Евролиге, будет названо тренерским штабом ЦСКА перед стартом сезона.