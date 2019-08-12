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14:37 (мск), источник: ТАСС

Ватутин: Баскетбольный клуб ЦСКА закончил комплектование команды на новый сезон

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб ЦСКА закончил комплектование команды на новый сезон — предстоит с нуля строить новую команду. Об этом ТАСС заявил президент армейского клуба Андрей Ватутин.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник ЦСКА объявил о подписании контракта с лучшим снайпером Евролиги прошлого сезона Майком Джеймсом.

«Комплектование завершено, тренерам до начала сезона остается выбрать игрока, который будет заявлен только на Евролигу. Селекция это всегда сочетание желаемого и возможного, в целом мы довольны итогами этого непростого лета. Оценки приходу шестерых новичков даст сезон, самое главное сейчас — всем, прежде всего нам самим, понять, что команды, выигравшей Евролигу, больше нет, по разным причинам ушли ключевые исполнители, предстоит с нуля строить совершенно новый коллектив. Как в ментальном, так и игровом плане, просто не будет, но и никогда не было легко», — сказал Ватутин.

Помимо Джеймса, ЦСКА летом подписал контракты с Роном Бэйкером, Дэрраном Хиллиардом, Костой Куфусом, Йоханнесом Фогтманом и Янисом Стрелниексом.

Ватутин отказался комментировать сообщения различных СМИ о том, что ЦСКА был близок к подписанию контрактов с Джереми Лином и Николой Милутиновым: «Не в наших правилах говорить на слухи “да” или “нет”, мы ничего не комментировали, сообщали по факту подписания. Греческие и другие баскетбольные медиа очень многое делают для популяризации баскетбола, эту работу можно только приветствовать. Мы верим в наших ветеранов и всех пришедших новичков, надеемся, что их адаптация будет удачной, и команда будет радовать болельщиков».

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