Ватутин: Баскетбольный клуб ЦСКА закончил комплектование команды на новый сезон

«Комплектование завершено, тренерам до начала сезона остается выбрать игрока, который будет заявлен только на Евролигу. Селекция это всегда сочетание желаемого и возможного, в целом мы довольны итогами этого непростого лета. Оценки приходу шестерых новичков даст сезон, самое главное сейчас — всем, прежде всего нам самим, понять, что команды, выигравшей Евролигу, больше нет, по разным причинам ушли ключевые исполнители, предстоит с нуля строить совершенно новый коллектив. Как в ментальном, так и игровом плане, просто не будет, но и никогда не было легко», — сказал Ватутин.