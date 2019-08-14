Бывший игрок клуба НБА «Голден Стэйт» Жеребко перешел в подмосковные «Химки»

Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до 2021 года. Ранее подмосковный клуб подписал однолетний контракт с российским центровым, чемпионом НБА в составе «Кливленда» Тимофеем Мозговым.

«Я провел десять лет в США и сейчас возвращаюсь в Европу, а Евролига всегда была турниром, в котором я хотел сыграть. О “Химках”, игроках и тренерах знаю многое, в команде собраны топовые российские и иностранные игроки, с которыми мне будет интересно поработать. Я играл против сборной России на чемпионате Европы и знаю, что такое европейский баскетбол, поэтому не думаю, что у меня возникнут какие-то проблемы с адаптацией. Постараюсь проявить свои лучшие качества в России и Европе, буду играть для болельщиков “Химок”», — сказал Жеребко.

«Юнас — очень хороший игрок, который может закрыть позицию четвертого и пятого номера. Он возвращается из НБА именно играющим баскетболистом, что не так часто случается, ведь многие европейские игроки сидят в США на скамейке, также он прилично смотрелся в финале НБА. Мы закрыли все позиции, и нынешней селекцией я остался доволен», — заявил главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис.