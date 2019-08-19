«Буду сильным, как русский». Экс-тренер сборной России по баскетболу Блатт — о рассеянном склерозе

Источник: РИА "Новости"

«Получаю слова поддержки от моих друзей из России. Вы не представляете, как много это значит для меня. Все хорошо. Я буду сильным, как русский», — цитирует 60-летнего тренера РИА Новости.

Блатт тренировал мужскую сборную России по баскетболу с 2006 по 2012 год. Под его руководством российская команда в 2007 году выиграла Евробаскет, а в 2012-м завоевала бронзовые медали на Олимпийских играх в Лондоне.