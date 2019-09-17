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17 сентября, источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» в гостях проиграли финскому «Карху» в первом матче квалификации баскетбольной Лиги чемпионов

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли на выезде финскому «Карху» на старте квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Почти весь сегодняшний матч подопечные Ростислава Вергуна были в роли догоняющих. Только в начале заключительной четверти «драконы» сумели вырваться вперед, но в концовке хозяева снова сыграли лучше и довели дело до победы — 93:86 (24:18, 22:20, 20:26, 27:22). Ответная встреча состоится 20 сентября в Минске.

В случае успеха по сумме двух поединков с финнами «Цмокi» сыграют с польским клубом «Торунь» (26 и 29 сентября), который в прошлом сезоне выбил белорусов из турнира. Если «драконы» преодолеют квалификационные барьеры, то выступят в предварительной группе А Лиги чемпионов. В ней будут играть бельгийский клуб «Остенде», испанский «Манреса», итальянский «Динамо-Сассари», израильский «Холон», французский «Страсбург», турецкий «Телеком» и еще один из победителей квалификации.

Групповой турнир мужской баскетбольной ЛЧ стартует 15 октября.

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