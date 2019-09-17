Минские «Цмокi» в гостях проиграли финскому «Карху» в первом матче квалификации баскетбольной Лиги чемпионов

Почти весь сегодняшний матч подопечные Ростислава Вергуна были в роли догоняющих. Только в начале заключительной четверти «драконы» сумели вырваться вперед, но в концовке хозяева снова сыграли лучше и довели дело до победы — 93:86 (24:18, 22:20, 20:26, 27:22). Ответная встреча состоится 20 сентября в Минске.

В случае успеха по сумме двух поединков с финнами «Цмокi» сыграют с польским клубом «Торунь» (26 и 29 сентября), который в прошлом сезоне выбил белорусов из турнира. Если «драконы» преодолеют квалификационные барьеры, то выступят в предварительной группе А Лиги чемпионов. В ней будут играть бельгийский клуб «Остенде», испанский «Манреса», итальянский «Динамо-Сассари», израильский «Холон», французский «Страсбург», турецкий «Телеком» и еще один из победителей квалификации.