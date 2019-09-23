Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» стали обладательницами Кубка Беларуси
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» стали обладательницами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» стали обладательницами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финальном поединке минчанки победили соперниц из гродненской «Олимпии» со счетом 73:51 (23:12, 20:18, 20:11, 10:10). Для женской команды «Цмокi-Мiнск» это четвертый подряд и пятый за все время Кубок страны.
В поединке за 3-е место в кубковом розыгрыше баскетболистки «Горизонта» разгромили гомельских «Рысей» — 83:41 (17:10, 14:12, 26:4, 26:15).
Лучшим игроком Кубка Беларуси признана Одера Чидом («Цмокi-Мiнск»). Приз зрительских симпатий получила Дженей Смит («Горизонт»), лучший молодой игрок — Юлия Василевич («Олимпия»).