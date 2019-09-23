Баскетбольный клуб ЦСКА проведет две встречи Евролиги в Калининграде
ТАСС, 23 сентября. Московский баскетбольный клуб ЦСКА сыграет два матча Евролиги в Калининграде. Об этом сообщает
ТАСС, 23 сентября. Московский баскетбольный клуб ЦСКА сыграет два матча Евролиги в Калининграде. Об этом сообщает
Встреча против итальянского клуба «Олимпия Милан» пройдет 26 декабря, 3 января 2020 года армейцы сыграют с греческим «Панатинаикосом», оба матча пройдут во дворце спорта «Янтарный».
«В нынешнем сезоне мы оказались заложниками позднего согласования расписания Евролиги: только в июле определился календарь матчей, и к этому времени не только “Мегаспорт” и УСК ЦСКА, но и другие московские арены были уже забронированы под различные мероприятия, — заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин. — Калининград кажется нам идеальной локацией, город обладает отличной ареной, при этом в регионе нет профессиональной баскетбольной команды — именно по этой причине мы рассматривали в первую очередь “небаскетбольные” города России. Мы рассчитываем не просто провести пару матчей, но и дать толчок развитию нашего вида спорта в городе и области. Совместно с администрацией Калининградской области сделаем все возможное, чтобы два матча Евролиги прошли на традиционном для ЦСКА высочайшем организационном уровне».
Ватутин признался, что клуб получил предложения о проведении домашних матчей за рубежом, в том числе в Белоруссии и Сербии.
«Как только стало известно о наших сложностях, в ЦСКА поступило около десятка предложений из разных городов России и
Действующий победитель Евролиги ЦСКА начнет турнир 4 октября гостевым матчем против испанской «Валенсии».