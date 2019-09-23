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11:18 (мск), источник: ТАСС

Баскетбольный клуб ЦСКА проведет две встречи Евролиги в Калининграде

ТАСС, 23 сентября. Московский баскетбольный клуб ЦСКА сыграет два матча Евролиги в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Встреча против итальянского клуба «Олимпия Милан» пройдет 26 декабря, 3 января 2020 года армейцы сыграют с греческим «Панатинаикосом», оба матча пройдут во дворце спорта «Янтарный».

«В нынешнем сезоне мы оказались заложниками позднего согласования расписания Евролиги: только в июле определился календарь матчей, и к этому времени не только “Мегаспорт” и УСК ЦСКА, но и другие московские арены были уже забронированы под различные мероприятия, — заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин. — Калининград кажется нам идеальной локацией, город обладает отличной ареной, при этом в регионе нет профессиональной баскетбольной команды — именно по этой причине мы рассматривали в первую очередь “небаскетбольные” города России. Мы рассчитываем не просто провести пару матчей, но и дать толчок развитию нашего вида спорта в городе и области. Совместно с администрацией Калининградской области сделаем все возможное, чтобы два матча Евролиги прошли на традиционном для ЦСКА высочайшем организационном уровне».

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Ватутин признался, что клуб получил предложения о проведении домашних матчей за рубежом, в том числе в Белоруссии и Сербии.

«Как только стало известно о наших сложностях, в ЦСКА поступило около десятка предложений из разных городов России и из-за рубежа. Изначально приоритетом было проведение матчей на территории нашей страны, но все же особую благодарность хочу выразить друзьям из Сербии и Белоруссии, которые отнеслись к своей заявке с большим энтузиазмом. Надеемся, что московские болельщики смогут поддержать нас и в самом западном российском регионе», — добавил Ватутин.

Действующий победитель Евролиги ЦСКА начнет турнир 4 октября гостевым матчем против испанской «Валенсии».

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