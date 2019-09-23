Единая лига ВТБ по баскетболу не будет вводить потолок зарплат

Источник: Reuters

«Введение потолка зарплат считаю нереальным. Запретить ЦСКА, “Химкам”, “Локомотиву-Кубани” наращивать бюджет, когда это фактически частные клубы? А вот самые бедные у нас “Парма” и “Енисей”, потому что они бюджетные», — заявил Иванов.

Единая лига ВТБ — баскетбольный турнир, основанный в 2008 году и объединяющий клубы из России и Европы.

Почетный президент Единой лиги также заявил, что ЦСКА не является самым богатым клубом Европы. «Реал», «Барселона» обладают под одной крышей футбольным, баскетбольным, гандбольным клубами. Там можно миллиарды евро перебрасывать туда-сюда. «Барса», «Реал», «Фенербахче» обладают большими бюджетами, а ЦСКА еще иногда Евролигу выигрывает при этом, — добавил Иванов.