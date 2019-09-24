Баскетболисты ЦСКА сыграют с «Олимпиакосом» в финале Кубка Гомельского
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 77:57 обыграл греческий «Промитеас» в полуфинале Кубка Гомельского. Турнир проходит в Москве в УСК ЦСКА.
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 77:57 обыграл греческий «Промитеас» в полуфинале Кубка Гомельского. Турнир проходит в Москве в УСК ЦСКА.
Ранее во вторник прошел первый полуфинальный матч между российским УНИКСом и греческим «Олимпиакосом» (66:70). Таким образом, в финале сыграют ЦСКА и «Олимпиакос», в матче за третье место — «Промитеас» и УНИКС. Обе игры пройдут в среду.
Кубок Гомельского проводится с 2008 года. ЦСКА выигрывал турнир восемь раз, также победителями становились «Химки», греческий «Панатинаикос» и литовский «Жальгирис». ЦСКА является действующим чемпионом турнира.