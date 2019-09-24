Баскетболисты ЦСКА сыграют с «Олимпиакосом» в финале Кубка Гомельского

Ранее во вторник прошел первый полуфинальный матч между российским УНИКСом и греческим «Олимпиакосом» (66:70). Таким образом, в финале сыграют ЦСКА и «Олимпиакос», в матче за третье место — «Промитеас» и УНИКС. Обе игры пройдут в среду.