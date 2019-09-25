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15:39 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист «Химок» Швед пропустит матч открытия Единой лиги ВТБ

ТАСС, 25 сентября. Защитник подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед не сыграет в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ с польским клубом «Зелена-Гура». Об этом сообщает пресс-служба «Химок».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча «Химки» — «Зелёна-Гура» пройдет на «ВТБ-Арене» в среду, начало — 20:30 мск. Отмечается, что Швед еще не восстановился после травмы, полученной в финальной серии Единой лиги ВТБ прошлого сезона против ЦСКА (0−3). Также в первом матче сезона-2019/20 у «Химок» не сыграют центровой Тимофей Мозгов, тяжелый форвард Энтони Гилл, разыгрывающий Крис Крамер и легкий форвард Евгений Валиев.

В сезоне-2018/19 Единой лиги ВТБ Швед был признан лучшим игроком регулярного чемпионата, в течение сезона Швед набирал в среднем 22,8 очка за игру, что является лучшим показателем среди всех баскетболистов лиги.

Единая лига ВТБ — баскетбольный турнир, основанный в 2008 году и объединяющий клубы из России и Европы.

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