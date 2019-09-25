Баскетболист «Химок» Швед пропустит матч открытия Единой лиги ВТБ

Встреча «Химки» — «Зелёна-Гура» пройдет на «ВТБ-Арене» в среду, начало — 20:30 мск. Отмечается, что Швед еще не восстановился после травмы, полученной в финальной серии Единой лиги ВТБ прошлого сезона против ЦСКА (0−3). Также в первом матче сезона-2019/20 у «Химок» не сыграют центровой Тимофей Мозгов, тяжелый форвард Энтони Гилл, разыгрывающий Крис Крамер и легкий форвард Евгений Валиев.