Баскетболист «Химок» Швед пропустит матч открытия Единой лиги ВТБ

Встреча «Химки» — «Зелёна-Гура» пройдет на «ВТБ-Арене» в среду, начало — 20:30 мск. Отмечается, что Швед еще не восстановился после травмы, полученной в финальной серии Единой лиги ВТБ прошлого сезона против ЦСКА (0−3). Также в первом матче сезона-2019/20 у «Химок» не сыграют центровой Тимофей Мозгов, тяжелый форвард Энтони Гилл, разыгрывающий Крис Крамер и легкий форвард Евгений Валиев.
В сезоне-2018/19 Единой лиги ВТБ Швед был признан лучшим игроком регулярного чемпионата, в течение сезона Швед набирал в среднем 22,8 очка за игру, что является лучшим показателем среди всех баскетболистов лиги.
Единая лига ВТБ — баскетбольный турнир, основанный в 2008 году и объединяющий клубы из России и Европы.