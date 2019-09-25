Илона Корстин: Если и поднимем вопрос о расширении Лиги ВТБ, то только в следующем году

Источник: Спорт-Экспресс

Единая лига ВТБ начала новый сезон с разговора о финансах. Накануне было объявлено, что бюджет турнира в сезоне-2018/19 оказался профицитным, доходы составили 712,710 млн рублей при расходах 666,997 млн рублей. Обнародованные цифры «СЭ» объяснила гендиректор Лиги Илона Корстин.

— Какие выводы можно сделать на основании докладов клубов по итогам прошлого сезона?

— По бюджетам есть положительная тенденция, есть рост доходов от проданных билетов как у клубов, так и у самой лиги. Бюджет Лиги ВТБ вырос за счет новых спонсоров и Матча всех звезд. Вообще, для лиги Матч звезд становится центральным событием сезона. Считаю, что открытие клубами бюджетов — хорошая инициатива.

У нас есть премиальные за проданные билеты

— На пресс-конференции перед началом сезона обсуждались бюджеты российских клубов. А что с иностранными участниками Лиги ВТБ?

— Естественно, иностранные клубы предоставляют нам свои бюджеты. Премиальные мы высчитываем по бюджету, поэтому все цифры у нас есть для внутреннего пользования. Бюджеты у иностранных клубов достаточно низкие, если сравнивать с российскими командами. Но команды из-за рубежа порой показывают большую эффективность, чем отечественные. В прошлом году и «Астана», и «Калев» попали в плей-офф, несмотря на скромные бюджеты.

— Матч всех звезд второй год подряд пройдет в Москве. Другие города не обидятся?

— Никто не говорит, что мы ограничиваемся только Москвой. Мы открыты к предложениям. Если предложение будет хорошим для болельщиков, а также c финансовой точки зрения, если будет диалог с другими городами и клубами, то готовы рассмотреть вариант с другим городом.

— В июле вы говорили, что посещаемость матчей Лиги ВТБ увеличилась на 13 процентов.

— Посещаемость действительно выросла. Мы стараемся поощрять клубы, у нас есть премиальные за проданные билеты. К тому же, клубы в этом плане сражаются между собой, есть внутренняя конкуренция. Надеемся на дальнейший рост Лиги в этом плане.

ФИБА требует, чтобы все чемпионаты завершались одновременно

— Возможно ли, что в Лиге ВТБ появится потолок зарплат?

— Это невозможно. Наши клубы играют в нескольких соревнованиях, помимо Лиги ВТБ есть еще Евролига, Еврокубок, Лига чемпионов. На каждый турнир нужен свой определенный бюджет. В НБА есть потолок зарплат, поскольку все клубы из этой лиги выступают только в ней. Мы не можем закрыть наши клубы, запретить им играть где-либо, кроме Лиги ВТБ.

— Наверняка при составлении календаря сезона 2019/20 возникали трудности.

— Мы общались с клубами, составляли календарь нашего регулярного чемпионата уже после того, как получили расписание матчей Евролиги, Еврокубка и Лиги чемпионов. Да, в Лиге ВТБ будет напряженный график, но серии на вылет будут проводиться до двух побед. Это связано с требованием ФИБА. Федерация требует, чтобы все лиги закончили сезон в один срок. Впрочем, такое изменение может пойти на пользу, появится больше интриги, у клубов практически не останется права на ошибку.

Все клубы подтвердили финансовую состоятельность

— Рижский ВЭФ покинул Лигу ВТБ по финансовым причинам. Нет ли других клубов с потенциальными финансовыми проблемами?

— В сезоне 2019/20 примут участие 13 клубов, в данный момент это оптимальный состав. Остальные клубы подтвердили нам свою финансовую состоятельность и спортивную готовность играть в нашем чемпионате.

Болельщики и журналисты часто спрашивают, почему мы не берем те или иные команды в Лигу. Но вот, например, «Спартак-Приморье» из Владивостока и московский МБА сами понимают, что не готовы к участию в основном чемпионате Лиге и не соответствуют заявленным требованиям регламента. Поэтому, эти две команды в предстоящем сезоне заявились в Молодежную Лигу ВТБ. Давайте посмотрим, как они себя проявят там в предстоящем сезоне.

— Какое количество команд в перспективе идеально для Лиги ВТБ?

— Такого количества не существует. Сейчас мы не можем себе позволить себе больше 14 клубов-участников, поскольку многие нагружены выступлениями в европейских турнирах. Не стоит забывать и про матчи сборных, которые тоже влияют на состояние игроков. Думаю, 14 команд-участниц — оптимальное количество для лиги.

— Кто ваш фаворит на сезон?