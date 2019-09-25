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25 сентября, источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА выиграли Кубок Гомельского в девятый раз

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл греческий «Олимпиакос» со счетом 91:66 в финальном матче Кубка Гомельского. Турнир прошел в Москве в УСК ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

В матче за третье место российский УНИКС проиграл в овертайме греческому «Промитеасу» (83:87).

ЦСКА выиграл турнир второй раз подряд. Всего теперь на счету армейцев девять побед в Кубке Гомельского.

Сезон-2019/20 ЦСКА начнет матчем против красноярского «Енисея» в Единой лиге ВТБ, встреча пройдет 28 сентября. В Евролиге московский клуб 4 октября встретится с испанской «Валенсией».

Кубок Гомельского проводится с 2008 года. Помимо ЦСКА, победителями становились «Химки», греческий «Панатинаикос» и литовский «Жальгирис».

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