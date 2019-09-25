Баскетболисты ЦСКА выиграли Кубок Гомельского в девятый раз
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл греческий «Олимпиакос» со счетом 91:66 в финальном матче Кубка Гомельского. Турнир прошел в Москве в УСК ЦСКА.
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл греческий «Олимпиакос» со счетом 91:66 в финальном матче Кубка Гомельского. Турнир прошел в Москве в УСК ЦСКА.
В матче за третье место российский УНИКС проиграл в овертайме греческому «Промитеасу» (83:87).
Сезон-2019/20 ЦСКА начнет матчем против красноярского «Енисея» в Единой лиге ВТБ, встреча пройдет 28 сентября. В Евролиге московский клуб 4 октября встретится с испанской «Валенсией».
Кубок Гомельского проводится с 2008 года. Помимо ЦСКА, победителями становились «Химки», греческий «Панатинаикос» и литовский «Жальгирис».