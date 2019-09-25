Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
ХК Динамо
Футбол. Зарубежный
20:00
Эйбар
Севилья
Футбол. Зарубежный
25.09
ПСЖ
Реймс
02
Футбол. Зарубежный
25.09
Реал
Осасуна
20
Футбол. Зарубежный
25.09
Фиорентина
Сампдория
21
Футбол. Зарубежный
25.09
Дженоа
Болонья
00
Футбол. Зарубежный
25.09
Интер
Лацио
10
Футбол. Зарубежный
25.09
Наполи
Кальяри
01
Футбол. Зарубежный
25.09
Парма
Сассуоло
10
Футбол. Зарубежный
25.09
СПАЛ
Лечче
13
Футбол. Кубок России
25.09
Балтика
Локомотив
П 4:1
11
Футбол. Зарубежный
21:00
Сельта
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
25.09
Валенсия
Хетафе
33
Футбол. Зарубежный
25.09
Нант
Ренн
10
Футбол. Зарубежный
25.09
Брест
Лион
22
Футбол. Зарубежный
25.09
Сент-Этьен
Метц
01
Футбол. Зарубежный
25.09
Монпелье
Ним
10
Футбол. Зарубежный
25.09
Лилль
Страсбур
20
Футбол. Зарубежный
25.09
Тулуза
Анже
02
Футбол. Зарубежный
25.09
Амьен
Бордо
13
Футбол. Зарубежный
25.09
Леганес
Атлетик
11
Футбол. Зарубежный
25.09
Мальорка
Атлетико
02
Футбол. Зарубежный
25.09
Рома
Аталанта
02
Футбол. Кубок России
25.09
Торпедо М
Крылья Советов
20
Хоккей. КХЛ
25.09
Локомотив
Динамо Р
40
Все события
Фоторепортажи
10Сверхволевая победа киевского «Динамо» над «Спартаком». Ей 25 лет
10Парфенов — Кононов — 4:1
25 сентября, источник: ТАСС

«Химки» обыграли «Зелену-Гуру» в матче открытия Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» обыграл польскую «Зелену-Гуру» со счетом 79:75 в матче открытия сезона-2019/20 Единой лиги ВТБ. Встречу, прошедшую на «ВТБ-Арене» в Москве, посетило 5742 зрителя.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Наибольшее количество очков в составе «Химок» набрал сербский защитник Стефан Йович (16). У польской команды столько же очков в активе американского центрового Дрю Гордона.

Читайте также
В Единой Лиге начинается самый интересный сезон

В составе «Химок» отсутствовали защитник Алексей Швед, центровой Тимофей Мозгов, тяжелый форвард Энтони Гилл, разыгрывающий Крис Крамер и легкий форвард Евгений Валиев. В составе подмосковной команды первый матч провел форвард Йонас Жеребко. Он набрал 14 очков и сделал 9 подборов. В прошлом сезоне швед выступал за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт», с которым дошел до финала плей-офф.

В следующем матче «Химки» сыграют против эстонского «Калева» 29 сентября. «Зелена-Гура» встретится с санкт-петербургским «Зенитом» 1 октября.

В прошлом сезоне «Химки» заняли второе место в Единой лиге ВТБ, проиграв в финальной серии московскому ЦСКА (0−3). «Зелена-Гура» не сумела пробиться в плей-офф турнира.

 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Драма Семина: «Локомотив» вылетел из Кубка России
Мадридский «Реал» вышел на первое место в чемпионате Испании
«Ливерпуль», «Челси» и «МЮ» вышли в 1/8 Кубка английской лиги
Идут на «Витязь»: удержит ли подольский клуб лидерство в КХЛ
«Краснодар» проиграл клубу из ФНЛ и вылетел из Кубка России
Хет-трик Квинси Промеса помог «Аяксу» одержать крупную победу
«Торпедо» вышло в 1/8 финала Кубка России, обыграв клуб РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь