«Химки» обыграли «Зелену-Гуру» в матче открытия Единой лиги ВТБ

Источник: ИТАР-ТАСС

Наибольшее количество очков в составе «Химок» набрал сербский защитник Стефан Йович (16). У польской команды столько же очков в активе американского центрового Дрю Гордона.

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В составе «Химок» отсутствовали защитник Алексей Швед, центровой Тимофей Мозгов, тяжелый форвард Энтони Гилл, разыгрывающий Крис Крамер и легкий форвард Евгений Валиев. В составе подмосковной команды первый матч провел форвард Йонас Жеребко. Он набрал 14 очков и сделал 9 подборов. В прошлом сезоне швед выступал за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт», с которым дошел до финала плей-офф.

В следующем матче «Химки» сыграют против эстонского «Калева» 29 сентября. «Зелена-Гура» встретится с санкт-петербургским «Зенитом» 1 октября.