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26 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Нижний Новгород» обыграл «Легию» в первом матче второго раунда отбора ЛЧ

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. «Нижний Новгород» одержал победу над польской «Легией» в первом матче второго раунда квалификации баскетбольной Лиги чемпионов.

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Встреча в Варшаве закончилась со счетом 74:61 (17:13, 18:13, 24:20, 15:15). В составе гостей 24 очка набрал Брэндон Браун, у проигравших 22 очка записал себе в актив Себастьян Ковальчик.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ответная игра, по итогам которой определится участник группового этапа турнира, пройдет в Нижнем Новгороде 29 сентября.

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