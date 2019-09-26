«Нижний Новгород» обыграл «Легию» в первом матче второго раунда отбора ЛЧ
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. «Нижний Новгород» одержал победу над польской «Легией» в первом матче второго раунда квалификации баскетбольной Лиги чемпионов.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. «Нижний Новгород» одержал победу над польской «Легией» в первом матче второго раунда квалификации баскетбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Варшаве закончилась со счетом 74:61 (17:13, 18:13, 24:20, 15:15). В составе гостей 24 очка набрал Брэндон Браун, у проигравших 22 очка записал себе в актив Себастьян Ковальчик.
Ответная игра, по итогам которой определится участник группового этапа турнира, пройдет в Нижнем Новгороде 29 сентября.