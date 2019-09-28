ЦСКА проиграл «Енисею» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в субботу в Красноярске, завершилась со счетом 80:71 (23:14, 16:18, 16:19, 25:20) в пользу «Енисея». В составе победителей 23 очка набрал Дэвион Берри, дабл-дабл сделал Дастин Хог — 11 очков, 10 подборов. У проигравших по 12 очков набрали Янис Стрелниекс и Дэрран Хиллиард.