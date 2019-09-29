Баскетболисты «Нижнего Новгорода» вышли в основной турнир Лиги чемпионов

Первый матч команд в Варшаве завершился победой российского клуба — 74:61. Ответная встреча, состоявшаяся в воскресенье в Нижнем Новгороде, также завершилась победой российской команды — 78:63 (29:20, 9:21, 26:13, 14:9). В составе победителей 24 очка набрал Шавон Льюис. У проигравших 18 очками отметился Исаак Соса.