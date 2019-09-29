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17:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» вышли в основной турнир Лиги чемпионов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен — РИА Новости. «Нижний Новгород» победил варшавскую «Легию» во втором раунде квалификации баскетбольной Лиги чемпионов и вышел в основной раунд турнира.

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Источник: https://www.instagram.com/nn_basket/

Первый матч команд в Варшаве завершился победой российского клуба — 74:61. Ответная встреча, состоявшаяся в воскресенье в Нижнем Новгороде, также завершилась победой российской команды — 78:63 (29:20, 9:21, 26:13, 14:9). В составе победителей 24 очка набрал Шавон Льюис. У проигравших 18 очками отметился Исаак Соса.

По сумме двух матчей «Нижний Новгород» вышел в основной раунд Лиги чемпионов.

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