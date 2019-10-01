УНИКС и «Локомотив-Кубань» вступают в борьбу за Кубок Европы

Источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив-Кубань» проведет первый матч в турнире 1 октября на выезде с литовским клубом «Летувас Ритас». УНИКС на следующий день в гостях сыграет с итальянской «Брешией».

УНИКС: меньше слов — больше дела

УНИКС в прошлом сезоне долгое время претендовал на попадание в Евролигу, и если бы не осечка в домашней игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой», казанцы могли достичь цели. Но одно поражение стоило им более благоприятного посева в плей-офф, и в итоге команда Димитриса Прифтиса вновь довольствовалась местом в Кубке Европы.

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В межсезонье казанцы обновили состав, отпустив Антона Понкрашова, Мориса Ндура, Трента Локкетта, Пьеррию Хенри и Мелвина Эжима, но в клубе довольны летними приобретениями. Новичками УНИКСа стали опытный центровой Алекс Таюс, снайпер Валерий Лиходей, защитник из Греции Вангелис Манцарис и форвард Хаукур Палссон. Премьера обновленной команды прошла на Кубке имени Александра Гомельского в Москве, где клуб из Татарстана проиграл два матча из двух.

«Я предпочитаю не говорить лишнее перед сезоном. Меньше слов — больше работы. Сделаем все, чтобы пройти в Кубке Европы и Лиге ВТБ как можно дальше.», — заявил РИА Новости главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис.

По итогам жеребьевки Кубка Европы казанцы попали в группу С, где с ними, помимо «Брешии», сыграют словенская «Олимпия», турецкая «Дарюшшафака», испанский «Ховентут» и французский «Нантер». Первым соперником УНИКСа станет «Брешия», которая дебютировала в Кубке Европы в прошлом сезоне и не вышла в топ-16.

«Локомотив-Кубань»: надежда на перезагрузку

Кубанский клуб «трясло» весь прошлый сезон, и это сказывалось на его результатах. Помимо тренерской чехарды у «Локомотива» были проблемы с составом, и по итогам чемпионата Единой лиги ВТБ он остался без медалей, а в Кубке Европы уступил в четвертьфинале УНИКСу.

В межсезонье последовали выводы, которые должны помочь краснодарцам вернуться в группу лидеров европейского баскетбола. Команду возглавил итальянский тренер Лука Банки, который побеждал в итальянской серии А с двумя разными клубами. Также «Локомотив-Кубань» подписал нескольких игроков с опытом выступлений в НБА. Это Сэм Деккер, Джонни О’Брайант и Алан Уильямс. Также вернулся в команду 33-летний литовский разыгрывающий Мантас Калниетис, с которым кубанцы выигрывали Кубок Европы в 2013 году.

«Хочу сделать фанов, игроков и руководство счастливыми, помочь достичь новых высот и успешного сезона. Я обладаю большим опытом и знаю, как достигать успеха. Как строить команды чемпионов, строить менталитет победителей, прививать умение жертвовать личными амбициями на благо результата на практике. Это длительный процесс, но отдача того стоит. Я готов приложить все силы, чтобы помочь команде завоевать новые трофеи», — рассказал Банки официальному сайту «Локомотива-Кубани».

Вместе с «Локомотивом» и «Летувос Ритас» в группе B сыграют турецкий «Тофаш», французский «Лимож», сербский «Партизан» и итальянская «Умана».