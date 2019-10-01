Баскетболисты «Локомотива-Кубани» проиграли «Ритасу» в матче Еврокубка

Самым результативным игроком матча стал игрок «Ритаса» Эймантас Бенджюс, набравший 27 очков, у российской команды больше всех очков набрал Джонни О'Брайант (24).

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 9 октября примет итальянскую «Венецию», «Ритас» в тот же день в гостях сыграет с французском «Лиможем».