Баскетболисты могилевского «Борисфена» примут украинский «Днепр» в Кубке ФИБА-Европа

На площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» подопечные Андрея Кривоноса примут гостей из украинского «Днепра» (начало игры в 19.00). Ответный поединок за выход в групповой этап континентального турнира вице-чемпионы Беларуси проведут 9 октября на площадке украинской дружины.

В случае успеха по сумме двух встреч могилевчане попадут в группу F, где также сыграют чемпионы Беларуси «Цмокi-Мiнск», украинский «Киевбаскет» и болгарский «Левски». Матчи группового этапа пройдут с 23 октября по 27 ноября. Во второй групповой этап выйдут по две лучшие команды из восьми предварительных квартетов.