Баскетболисты могилевского «Борисфена» примут украинский «Днепр» в Кубке ФИБА-Европа
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» проведут сегодня первый матч квалификационного раунда Кубка
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» проведут сегодня первый матч квалификационного раунда Кубка
На площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» подопечные Андрея Кривоноса примут гостей из украинского «Днепра» (начало игры в 19.00). Ответный поединок за выход в групповой этап континентального турнира
В случае успеха по сумме двух встреч могилевчане попадут в группу F, где также сыграют чемпионы Беларуси «Цмокi-Мiнск», украинский «Киевбаскет» и болгарский «Левски». Матчи группового этапа пройдут с 23 октября по 27 ноября. Во второй групповой этап выйдут по две лучшие команды из восьми предварительных квартетов.