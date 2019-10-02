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09:48 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты могилевского «Борисфена» примут украинский «Днепр» в Кубке ФИБА-Европа

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» проведут сегодня первый матч квалификационного раунда Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» подопечные Андрея Кривоноса примут гостей из украинского «Днепра» (начало игры в 19.00). Ответный поединок за выход в групповой этап континентального турнира вице-чемпионы Беларуси проведут 9 октября на площадке украинской дружины.

В случае успеха по сумме двух встреч могилевчане попадут в группу F, где также сыграют чемпионы Беларуси «Цмокi-Мiнск», украинский «Киевбаскет» и болгарский «Левски». Матчи группового этапа пройдут с 23 октября по 27 ноября. Во второй групповой этап выйдут по две лучшие команды из восьми предварительных квартетов.

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