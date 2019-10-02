Пушков пропустит до трех недель из-за травмы руки
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Центровой петербургского «Зенита» Антон Пушков выбыл из строя на срок до трех недель
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Центровой петербургского «Зенита» Антон Пушков выбыл из строя на срок до трех недель
Пушков получил повреждение во второй половине матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с польской «Зелена-Гурой» 1 октября (победа «Зенита» — 92:67).
«То, как Антон получил травму, было практически не видно, — это произошло на другой половине площадки. Ему попали в межпальцевой промежуток, произошло рассечение. Рана была довольно глубокая, пришлось накладывать швы прямо в раздевалке. Процесс восстановления здесь сильно индивидуальный, потому что зависит от быстроты регенерации кожи. Мы ожидаем, что Пушков восстановится в период до трех недель», — заявил главный врач «Зенита» Антон Петров.
В минувшем сезоне 30-летний Пушков провел 30 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по 5,4 очка.