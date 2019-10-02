Пушков пропустит до трех недель из-за травмы руки

«То, как Антон получил травму, было практически не видно, — это произошло на другой половине площадки. Ему попали в межпальцевой промежуток, произошло рассечение. Рана была довольно глубокая, пришлось накладывать швы прямо в раздевалке. Процесс восстановления здесь сильно индивидуальный, потому что зависит от быстроты регенерации кожи. Мы ожидаем, что Пушков восстановится в период до трех недель», — заявил главный врач «Зенита» Антон Петров.