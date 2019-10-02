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22:18 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты могилевского «Борисфена» уступили «Днепру» в домашнем матче квалификации Кубка ФИБА-Европа

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» потерпели крупное поражение в дебютном матче Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В домашнем поединке на площадке спорткомплекса «Олимпиец» против украинского «Днепра» вице-чемпионы Беларуси проиграли 76:101 (24:27, 17:29, 14:22, 21:23).

Ответный поединок за выход в групповой этап континентального турнира подопечные Андрея Кривоноса проведут 9 октября на площадке украинской дружины.

Победитель двухматчевого противостояния попадет в группу F, где также сыграют чемпионы Беларуси «Цмокi-Мiнск», украинский «Киев-Баскет» и болгарский «Левски». Матчи первого группового этапа пройдут с 23 октября по 27 ноября. Во вторую групповую стадию выйдут по две лучшие команды из восьми предварительных квартетов.

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