Баскетболисты могилевского «Борисфена» уступили «Днепру» в домашнем матче квалификации Кубка ФИБА-Европа

Победитель двухматчевого противостояния попадет в группу F, где также сыграют чемпионы Беларуси «Цмокi-Мiнск», украинский «Киев-Баскет» и болгарский «Левски». Матчи первого группового этапа пройдут с 23 октября по 27 ноября. Во вторую групповую стадию выйдут по две лучшие команды из восьми предварительных квартетов.