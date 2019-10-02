Баскетболисты могилевского «Борисфена» уступили «Днепру» в домашнем матче квалификации Кубка ФИБА-Европа
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» потерпели крупное поражение в дебютном матче Кубка
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» потерпели крупное поражение в дебютном матче Кубка
В домашнем поединке на площадке спорткомплекса «Олимпиец» против украинского «Днепра»
Ответный поединок за выход в групповой этап континентального турнира подопечные Андрея Кривоноса проведут 9 октября на площадке украинской дружины.
Победитель двухматчевого противостояния попадет в группу F, где также сыграют чемпионы Беларуси «Цмокi-Мiнск», украинский «Киев-Баскет» и болгарский «Левски». Матчи первого группового этапа пройдут с 23 октября по 27 ноября. Во вторую групповую стадию выйдут по две лучшие команды из восьми предварительных квартетов.