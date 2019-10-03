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2 октября, источник: ТАСС

Баскетболисты УНИКСа проиграли «Брешии» в первом туре Еврокубка

ТАСС, 2 октября. Казанский баскетбольный клуб УНИКС уступил итальянской «Брешии» со счетом 75:84 в гостевом матче первого тура группового этапа Еврокубка.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Джамар Смит (22 очка), у «Брешии» больше всего очков набрал Деандре Лэнсдоун (21 очко).

В следующем туре группы C УНИКС 9 октября примет хорватскую «Цедевиту», итальянский клуб на выезде сыграет с испанским «Ховентудом» 8 октября.

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