Баскетболисты УНИКСа проиграли «Брешии» в первом туре Еврокубка
ТАСС, 2 октября. Казанский баскетбольный клуб УНИКС уступил итальянской «Брешии» со счетом 75:84 в гостевом матче первого тура группового этапа Еврокубка.
ТАСС, 2 октября. Казанский баскетбольный клуб УНИКС уступил итальянской «Брешии» со счетом 75:84 в гостевом матче первого тура группового этапа Еврокубка.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Джамар Смит (22 очка), у «Брешии» больше всего очков набрал Деандре Лэнсдоун (21 очко).
В следующем туре группы C УНИКС 9 октября примет хорватскую «Цедевиту», итальянский клуб на выезде сыграет с испанским «Ховентудом» 8 октября.