Кто посягнет на титул ЦСКА? Евролига на старте
В четверг, 3 октября, начнется новый сезон главного континентального клубного турнира, в который действующим победителем входит московский ЦСКА.
В четверг, 3 октября, начнется новый сезон главного континентального клубного турнира, в который действующим победителем входит московский ЦСКА.
В новейшей истории Евролиги только двум командам удавалось выигрывать трофей дважды подряд. «Маккаби» защитил титул в 2005-м, а «Олимпиакос» — в 2013-м. ЦСКА, взявший главный приз в восьмой раз в истории, был близок к тому, чтобы отстоять титул, два раза. С 2006-го по 2009-й команда Этторе Мессины неизменно играла в финалах, но побеждала в них только по четным годам. Очень трудно придется армейцам и на этот раз.
Причиной тому перестройка состава. После чемпионского сезона ЦСКА подписал новый контракт с главным тренером Димитрисом Итудисом, а вот часть золотой команды отпустил. Причем все бывшие лидеры
Зато остался MVP «Финала четырех» Клайберн, у которого были предложения из НБА. Вместе с капитаном Хайнсом он теперь главный старожил ЦСКА среди легионеров, хотя и отыграл за армейцев всего два сезона. Главным приобретением клуба стоит считать лучшего бомбардира Евролиги прошлого года Джеймса, который уже показал себя в Единой лиге, настреляв 25 очков «Парме». Кроме того, многого ждут от много лет отыгравшего в НБА центрового Куфоса, способен принести пользу дуэт бывших игроков «Басконии» в лице Фойтманна и Хиллиарда.
При этом Итудису предстоит строить новую команду, и на это неизбежно уйдет время. Бывший тренер армейцев Дмитрий Шакулин недавно предположил, что команде будет непросто на выездах. Насколько — уже можно было видеть в проигранном на старте внутреннего чемпионата матче с «Енисеем». При всем уважении к красноярцам, они далеки от уровня Евролиги. В этом турнире, кстати, ЦСКА тоже начнет в гостях — игрой с «Валенсией».
В новом сезоне в евролиге в глаза бросаются две вещи — обновление регламента с календарем и сразу три российских клуба в числе участников. Последнее произошло впервые за четыре сезона.
Но сначала о календаре. Три сезона назад в турнире ввели полноценный регулярный чемпионат, где каждый клуб играет с каждым по два раза. А теперь дело дошло до расширения лиги с 16 до 18 команд. Что это означает? Что и без того не самый простой календарь становится еще более интенсивным. В «регулярке» теперь на четыре игры больше, выросло и количество недель, когда команды проводят сдвоенные матчи через день. В предыдущем сезоне их было пять, теперь — семь. Да и сам чемпионат станет на две недели длинней. Фактор укомплектованности состава и длины скамейки теперь важнее.
Зато расширение помогло нам увидеть три российских клуба в самом престижном евротурнире. Помимо ЦСКА, это «Химки» и «Зенит». Подмосковная команда будет играть в Евролиге третий год подряд, и уже набила все необходимые шишки и набралась опыта. Летом «Химки» собрали убойный по именам состав, и любопытно посмотреть, что Римас Куртинайтис построит из таких баскетболистов, как Швед, Мозгов, Карасев, Жеребко, Эванс, Йович. Вот только эпидемия травм из прошлого сезона перекинулась на нынешний — внутренний чемпионат
Что касается получившего wild card «Зенита», то петербуржцы — дебютанты на таком уровне. Клуб тоже неплохо поработал на рынке в межсезонье, но все равно остается темной лошадкой «регулярки». И как «Зенит» выступит, предугадать невозможно. Но петербуржцы явно могут и пошуметь, как «Локомотив-Кубань» в 2016-м.
Евролига. Регулярный чемпионат
Состав участников