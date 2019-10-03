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00:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто посягнет на титул ЦСКА? Евролига на старте

В четверг, 3 октября, начнется новый сезон главного континентального клубного турнира, в который действующим победителем входит московский ЦСКА.

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Источник: Reuters

В новейшей истории Евролиги только двум командам удавалось выигрывать трофей дважды подряд. «Маккаби» защитил титул в 2005-м, а «Олимпиакос» — в 2013-м. ЦСКА, взявший главный приз в восьмой раз в истории, был близок к тому, чтобы отстоять титул, два раза. С 2006-го по 2009-й команда Этторе Мессины неизменно играла в финалах, но побеждала в них только по четным годам. Очень трудно придется армейцам и на этот раз.

Мы строили, строили…

Причиной тому перестройка состава. После чемпионского сезона ЦСКА подписал новый контракт с главным тренером Димитрисом Итудисом, а вот часть золотой команды отпустил. Причем все бывшие лидеры красно-синих усилили конкурентов по Евролиге. Де Коло мы теперь увидим в Москве с «Фенербахче», Родригеса — с «Миланом», Хиггинса — с «Барселоной». Кроме того, Питерс пополнил состав финалиста прошлого сезона «Эфеса», а Хантер переехал в «Маккаби».

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Зато остался MVP «Финала четырех» Клайберн, у которого были предложения из НБА. Вместе с капитаном Хайнсом он теперь главный старожил ЦСКА среди легионеров, хотя и отыграл за армейцев всего два сезона. Главным приобретением клуба стоит считать лучшего бомбардира Евролиги прошлого года Джеймса, который уже показал себя в Единой лиге, настреляв 25 очков «Парме». Кроме того, многого ждут от много лет отыгравшего в НБА центрового Куфоса, способен принести пользу дуэт бывших игроков «Басконии» в лице Фойтманна и Хиллиарда.

При этом Итудису предстоит строить новую команду, и на это неизбежно уйдет время. Бывший тренер армейцев Дмитрий Шакулин недавно предположил, что команде будет непросто на выездах. Насколько — уже можно было видеть в проигранном на старте внутреннего чемпионата матче с «Енисеем». При всем уважении к красноярцам, они далеки от уровня Евролиги. В этом турнире, кстати, ЦСКА тоже начнет в гостях — игрой с «Валенсией».

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ЦСКА выиграл Евролигу

Птица-тройка

В новом сезоне в евролиге в глаза бросаются две вещи — обновление регламента с календарем и сразу три российских клуба в числе участников. Последнее произошло впервые за четыре сезона.

Но сначала о календаре. Три сезона назад в турнире ввели полноценный регулярный чемпионат, где каждый клуб играет с каждым по два раза. А теперь дело дошло до расширения лиги с 16 до 18 команд. Что это означает? Что и без того не самый простой календарь становится еще более интенсивным. В «регулярке» теперь на четыре игры больше, выросло и количество недель, когда команды проводят сдвоенные матчи через день. В предыдущем сезоне их было пять, теперь — семь. Да и сам чемпионат станет на две недели длинней. Фактор укомплектованности состава и длины скамейки теперь важнее.

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Зато расширение помогло нам увидеть три российских клуба в самом престижном евротурнире. Помимо ЦСКА, это «Химки» и «Зенит». Подмосковная команда будет играть в Евролиге третий год подряд, и уже набила все необходимые шишки и набралась опыта. Летом «Химки» собрали убойный по именам состав, и любопытно посмотреть, что Римас Куртинайтис построит из таких баскетболистов, как Швед, Мозгов, Карасев, Жеребко, Эванс, Йович. Вот только эпидемия травм из прошлого сезона перекинулась на нынешний — внутренний чемпионат желто-синие начали без семи игроков основной обоймы.

Что касается получившего wild card «Зенита», то петербуржцы — дебютанты на таком уровне. Клуб тоже неплохо поработал на рынке в межсезонье, но все равно остается темной лошадкой «регулярки». И как «Зенит» выступит, предугадать невозможно. Но петербуржцы явно могут и пошуметь, как «Локомотив-Кубань» в 2016-м.

Евролига. Регулярный чемпионат
Состав участников

  • ЦСКА, «Химки», «Зенит» (все — Россия)
  • «Реал», «Барселона», «Баскония», «Валенсия» (все — Испания)
  • «Фенербахче», «Эфес» (оба — Турция),
  • «Олимпиакос», «Панатинаикос» (оба — Греция)
  • «Альба», «Бавария» (оба — Германия)
  • «Жальгирис» (Литва), «Црвена Звезда» (Сербия)
  • «Маккаби» Т-А (Израиль), «Милан» (Италия), «Виллербан» (Франция).
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