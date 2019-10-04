22 очка Шведа помогли «Химкам» обыграть «Маккаби» в Евролиге
«Химки» с победы стартовали в регулярном чемпионате Евролиги.
«Химки» с победы стартовали в регулярном чемпионате Евролиги.
В матче первого тура подмосковный клуб на своей площадке переиграл «Маккаби». Встреча завершилась со счётом 89:83.
«Химки» к большому перерыву вели в счёте с преимуществом в 8 очков. В третьей четверти «Химки» оторвались ещё на 6 очков, но заключительная 10-минутка получилась нервной. Гости сумели сократить отставание.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 22 очка. Энтони Гилл завершил матч с 18 очками, а Янис Тима — с 17. Новичок команды бывший форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Юнас Йеребко набрал 14 баллов.
В составе «Маккаби» самым результативным стал центровой Тарик Блэк, набравший 17 очков.