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4 октября, источник: БЕЛТА

Баскетболистки «Горизонта» разгромили «Печ» в Европейской лиге

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки минского «Горизонта» одержали крупную победу в новом сезоне Европейской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня подопечные Натальи Трофимовой в поединке стартового тура в латвийской Лиепае разгромили венгерский «Печ» со счетом 70:41 (20:11, 16:7, 24:10, 10:13). Самыми результативными в составе победительниц стали Юлия Рытикова и Морган Грин, набравшие по 14 очков.

До этого белорусская дружина в драматичном матче уступила голландскому «Оранж Лайонс» — 87:90, а потом переиграла латвийскую «Лиепаю» — 80:59.

Кроме «Горизонта» в этих состязаниях принимают участие еще два белорусских клуба — «Цмокi-Мiнск» и гродненская «Олимпия».

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