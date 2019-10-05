Баскетболистки «Горизонта» разгромили «Печ» в Европейской лиге

Сегодня подопечные Натальи Трофимовой в поединке стартового тура в латвийской Лиепае разгромили венгерский «Печ» со счетом 70:41 (20:11, 16:7, 24:10, 10:13). Самыми результативными в составе победительниц стали Юлия Рытикова и Морган Грин, набравшие по 14 очков.

До этого белорусская дружина в драматичном матче уступила голландскому «Оранж Лайонс» — 87:90, а потом переиграла латвийскую «Лиепаю» — 80:59.