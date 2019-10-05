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4 октября, источник: ТАСС

«Зенит» потерпел поражение от «Альбы» в первом матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 4 октября. Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» уступил немецкой «Альбе» со счетом 65:85 в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Берлине.

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Самым результативным игроком встречи стал камерунский центровой «Альбы» Лэндри Нноко, набравший 16 очков. В составе «Зенита» больше всего очков набрал американский тяжелый форвард Уилл Томас (14).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» дебютировал в самом престижном европейском баскетбольном турнире. Клуб получил специальное приглашение для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Лучшим результатом команды на международной арене является выход в четвертьфинал Еврокубка (второй по престижности турнир в Европе) в 2017 и 2018 годах.

В следующем туре Евролиги «Зенит» дома сыграет с испанской «Барселоной», «Альба» на выезде встретится с турецким клубом «Анадолу Эфес». Обе встречи пройдут 11 октября.

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