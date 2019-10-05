«Зенит» потерпел поражение от «Альбы» в первом матче баскетбольной Евролиги

Самым результативным игроком встречи стал камерунский центровой «Альбы» Лэндри Нноко, набравший 16 очков. В составе «Зенита» больше всего очков набрал американский тяжелый форвард Уилл Томас (14).

«Зенит» дебютировал в самом престижном европейском баскетбольном турнире. Клуб получил специальное приглашение для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Лучшим результатом команды на международной арене является выход в четвертьфинал Еврокубка (второй по престижности турнир в Европе) в 2017 и 2018 годах.