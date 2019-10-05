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00:46 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Валенсию» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 5 октября. Российский ЦСКА со счетом 96:71 обыграл испанскую «Валенсию» в матче первого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Испании.

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Самым результативным игроком встречи стал американский легкий форвард ЦСКА Дарран Хиллиард, набравший 22 очка. В составе «Валенсии» больше всего очков набрал американский центровой Майк Тоби (14).

Ранее в матчах первого тура Евролиги подмосковные «Химки» дома победили израильский «Маккаби» (89:83), а дебютант турнира петербургский «Зенит» в гостях проиграл немецкой «Альбе» (65:85).

ЦСКА является действующим победителем Евролиги. В следующем туре 10 октября московский клуб на домашней площадке примет немецкую «Баварию», «Валенсия» днем позднее встретится на выезде с греческим «Олимпиакосом».

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