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12:15 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» стартуют в Единой лиге ВТБ матчем с «Локомотивом-Кубанью»

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» сегодня в десятый раз примут старт в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом поединке на площадке столичного «Фалькон клуба» подопечные Ростислава Вергуна примут баскетболистов краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» (начало в 14.45, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»).

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В прошлом сезоне минские «драконы» заняли последнее 14-е место, одержав всего четыре победы в 26 проведенных встречах. Их сегодняшние соперники по итогам регулярного чемпионата финишировали четвертыми, а в четвертьфинальной серии уступили «Зениту» из Санкт-Петербурга — 1:3.

Чемпионами Единой лиги ВТБ сезона 2018/2019 стали баскетболисты московского ЦСКА, победившие в решающей серии подмосковные «Химки» — 3:0. Армейцы являются 10-кратными победителями турнира, лишь один раз они уступили титул «Химкам».

В нынешнем сезоне в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ принимают участие 13 команд, которые проведут двухкруговой турнир (матчи дома и в гостях). Затем восьмерка лучших продолжит борьбу за награды в сериях плей-офф.

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