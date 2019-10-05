Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» стартуют в Единой лиге ВТБ матчем с «Локомотивом-Кубанью»
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» сегодня в десятый раз примут старт в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» сегодня в десятый раз примут старт в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом поединке на площадке столичного «Фалькон клуба» подопечные Ростислава Вергуна примут баскетболистов краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» (начало в 14.45, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»).
В прошлом сезоне минские «драконы» заняли последнее 14-е место, одержав всего четыре победы в 26 проведенных встречах. Их сегодняшние соперники по итогам регулярного чемпионата финишировали четвертыми, а в четвертьфинальной серии уступили «Зениту» из
Чемпионами Единой лиги ВТБ сезона 2018/2019 стали баскетболисты московского ЦСКА, победившие в решающей серии подмосковные «Химки» — 3:0. Армейцы являются 10-кратными победителями турнира, лишь один раз они уступили титул «Химкам».
В нынешнем сезоне в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ принимают участие 13 команд, которые проведут двухкруговой турнир (матчи дома и в гостях). Затем восьмерка лучших продолжит борьбу за награды в сериях