Минские «Цмокi» проиграли «Локомотиву-Кубани» в Единой лиге ВТБ

В начале встречи обе команды не включали прессинг, свободно владея мячом на своей половине площадки. В равной игре минчане фолили больше, чем их оппоненты, что пошло на пользу «железнодорожникам». Они хоть и были долгое время в роли догоняющих, однако смогли выйти вперед — 49:46.

В четвертой четверти начался более вязкий баскетбол. Но не менее интересный. Один из лидеров минчан — Алекс Гаврилович — оказался на скамейке запасных, перебрав с фолами. Краснодарцы довели разницу до +10 очков в свою пользу и старались удерживать ее до финального свистка.

Лидеры белорусской команды хорошо действовали в атаке. Самым результативным игроком у минчан стал Бранко Миркович, заработавший 21 очко и совершивший 2 подбора.