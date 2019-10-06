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5 октября, источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» проиграли «Локомотиву-Кубани» в Единой лиге ВТБ

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские «Цмокi» на домашней на площадке столичного «Фалькон клуба» проиграли баскетболистам краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» со счетом 80:88 в рамках Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В начале встречи обе команды не включали прессинг, свободно владея мячом на своей половине площадки. В равной игре минчане фолили больше, чем их оппоненты, что пошло на пользу «железнодорожникам». Они хоть и были долгое время в роли догоняющих, однако смогли выйти вперед — 49:46.

В четвертой четверти начался более вязкий баскетбол. Но не менее интересный. Один из лидеров минчан — Алекс Гаврилович — оказался на скамейке запасных, перебрав с фолами. Краснодарцы довели разницу до +10 очков в свою пользу и старались удерживать ее до финального свистка.

Лидеры белорусской команды хорошо действовали в атаке. Самым результативным игроком у минчан стал Бранко Миркович, заработавший 21 очко и совершивший 2 подбора.

13 октября «Цмокi» в рамках 2-го тура Единой лиги ВТБ в Москве встретятся с ЦСКА, а в субботу, 19 октября, минчан ждет матч в Нижнем Новгороде с одноименной командой.

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