Баскетболисты «Химок» победили «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» на выезде одержали победу над красноярским «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» на выезде одержали победу над красноярским «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 106:86 (29:26, 26:20, 23:17, 28:23). В составе победителей самым результативным стал Алексей Швед (22 очка), у хозяев площадки
«Химки» в следующем матче сыграют в гостях с саратовским «Автодором» 14 октября, а «Енисей» днем ранее встретится на выезде с пермской «Пармой».