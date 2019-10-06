Баскетболисты «Автодора» уступили «Зелена-Гуре» в матче Лиги ВТБ
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Баскетболисты саратовского «Автодора» уступили польскому клубу «Зелена-Гура» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Баскетболисты саратовского «Автодора» уступили польскому клубу «Зелена-Гура» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Саратове, завершилась со счетом 89:86 (28:25, 20:23, 26:23, 15:15) в пользу гостей. У хозяев по 18 очков набрали Маркел Старкс и Орландо Джонсон, у гостей 21 очко на свой счет записал Марсель Понитка, а Дрю Гордон сделал