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6 октября, источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты УНИКСа выиграли у «Астаны» в матче Единой лиги ВТБ

КАЗАНЬ, 6 окт — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли казахстанскую «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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УНИКС победил в Казани со счетом 81:72 (21:13, 16:14, 20:21, 24:24). Самым результативным игроком матча стал защитник УНИКСа Эррик Макколлум — 21 очко. В активе центрового «Астаны» Душана Ристича 20 очков и 11 подборов.

В следующем матче УНИКС 12 октября на выезде сыграет с эстонским «Калевом», а «Астана» примет «Локомотив-Кубань».

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