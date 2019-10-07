Баскетболисты УНИКСа выиграли у «Астаны» в матче Единой лиги ВТБ
КАЗАНЬ, 6 окт — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли казахстанскую «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
КАЗАНЬ, 6 окт — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли казахстанскую «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
УНИКС победил в Казани со счетом 81:72 (21:13, 16:14, 20:21, 24:24). Самым результативным игроком матча стал защитник УНИКСа Эррик Макколлум — 21 очко. В активе центрового «Астаны» Душана Ристича 20 очков и 11 подборов.
В следующем матче УНИКС 12 октября на выезде сыграет с эстонским «Калевом», а «Астана» примет «Локомотив-Кубань».