Баскетболисты УНИКСа выиграли у «Астаны» в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС победил в Казани со счетом 81:72 (21:13, 16:14, 20:21, 24:24). Самым результативным игроком матча стал защитник УНИКСа Эррик Макколлум — 21 очко. В активе центрового «Астаны» Душана Ристича 20 очков и 11 подборов.