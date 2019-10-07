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14:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» потерял Зубкова на несколько месяцев, Айон пропустит до двух недель

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Форвард санкт-петербургского «Зенита» Андрей Зубков выбыл на несколько месяцев из-за травмы, сообщается на сайте баскетбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Зубков получил травму приводящей мышцы бедра 4 октября в первом туре Евролиги с берлинской «Альбой» (65:85). Отмечается, что 28-летний баскетболист уже прошел два обследования в Германии и России и ожидает результатов еще одной медицинской проверки. Точные сроки восстановления Зубкова станут известны позднее.

Также в этом матче центровой «Зенита» Густаво Айон получил перелом носа с незначительным смещением, его реабилитация займет от одной до двух недель. По информации клуба, 34-летний баскетболист будет играть в защитной маске, чтобы как можно быстрее вернуться на площадку.

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