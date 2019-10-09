УНИКС переиграл «Цедевиту Олимпию» в матче баскетбольного Еврокубка

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Джамар Смит (21 очко), у «Цедевиты Олимпии» больше всего очков набрал форвард Марко Симонович (13 очков). На счету Смита также шесть результативных передач (лучший результат в матче), у центрового Андрии Стипановича («Цедевита Олимпия») — четыре (лучший результат у гостей). Форвард хозяев Костас Каймакоглу сделал девять подборов, восемь подборов на счету защитника гостей Яки Блажича.

Перед последней четвертью УНИКС уступал с разницей в пять очков, однако выиграв четвертую четверть со счетом 25:7, УНИКС добился итоговой победы в матче.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CM9I6h6Hkfk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.