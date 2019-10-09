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21:28 (мск), источник: ТАСС

УНИКС переиграл «Цедевиту Олимпию» в матче баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 9 октября. Российский баскетбольный клуб УНИКС (Казань) дома переиграл словенскую «Цедевиту Олимпию» со счетом 80:67 в матче Еврокубка. Матч прошел в «Баскет-холле» в присутствии 3426 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Джамар Смит (21 очко), у «Цедевиты Олимпии» больше всего очков набрал форвард Марко Симонович (13 очков). На счету Смита также шесть результативных передач (лучший результат в матче), у центрового Андрии Стипановича («Цедевита Олимпия») — четыре (лучший результат у гостей). Форвард хозяев Костас Каймакоглу сделал девять подборов, восемь подборов на счету защитника гостей Яки Блажича.

Перед последней четвертью УНИКС уступал с разницей в пять очков, однако выиграв четвертую четверть со счетом 25:7, УНИКС добился итоговой победы в матче.

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице группы С УНИКС, испанский «Ховентуд», французский «Нантер» и итальянская «Брешия» одержали по одной победе и потерпели по одному поражению. В активе турецкой «Дарюшшафаки» две победы, «Цедевита Олимпия» потерпела второе поражение подряд. В следующем туре УНИКС 16 октября на выезде сыграет с «Нантером», в тот же день словенский клуб на выезде сыграет с «Брешией».

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