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7«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
17Торт, рыба и музыка от Руслана Нигматуллина
22:36 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив-Кубань» победил «Венецию» в матче баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 9 октября. Российский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» (Краснодар) дома одержал победу над итальянской «Венецией» со счетом 77:63 в матче Еврокубка. Встреча прошла в краснодарском «Баскет-холле» в присутствии 3116 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Сэм Деккер, который набрал 15 очков. По 14 очков в активе защитников краснодарской команды Дмитрия Кулагина и Уилла Каммингса, а также форварда Остина Дэя («Венеция»). Центровой клуба «Локомотив-Кубань» Алан Уильямс сделал дабл-дабл (12 очков + 13 подборов).

В турнирной таблице группы В на первом месте идет сербский «Партизан» (две победы, два матча), у российского клуба и турецкого «Тофаша» по одной победе в двух встречах. Литовский «Ритас» провел один поединок, в котором одержал победу (в первом туре против краснодарской команды), «Венеция» дважды уступила, французский «Лимож» сыграл один матч, в котором потерпел поражение. Встреча второго тура между «Лиможем» и «Ритасом» завершится позднее в среду.

«Локомотив-Кубань» примет «Лимож» в третьем туре, игра пройдет 16 октября.

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