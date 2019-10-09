«Локомотив-Кубань» победил «Венецию» в матче баскетбольного Еврокубка

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Сэм Деккер, который набрал 15 очков. По 14 очков в активе защитников краснодарской команды Дмитрия Кулагина и Уилла Каммингса, а также форварда Остина Дэя («Венеция»). Центровой клуба «Локомотив-Кубань» Алан Уильямс сделал дабл-дабл (12 очков + 13 подборов).

В турнирной таблице группы В на первом месте идет сербский «Партизан» (две победы, два матча), у российского клуба и турецкого «Тофаша» по одной победе в двух встречах. Литовский «Ритас» провел один поединок, в котором одержал победу (в первом туре против краснодарской команды), «Венеция» дважды уступила, французский «Лимож» сыграл один матч, в котором потерпел поражение. Встреча второго тура между «Лиможем» и «Ритасом» завершится позднее в среду.