Первый в истории спорта робот — помощник тренера появится в баскетбольном клубе из Перми

Источник: Максим Кимерлинг/ТАСС

«Робот — помощник тренера будет подключен к системе аналитики и будет получать в режиме реального времени статистику по попаданиям, промахам, фолам, пробежкам и другим данным об игроках. Далее полученная информация будет загружаться в нейронную сеть и с помощью специальной математической модели будет давать рекомендации тренеру об оптимальном составе в текущий момент времени. Данный кейс применения мы будем тестировать совместно с БК “Парма” и в дальнейшем хотим предложить в другие баскетбольные клубы, в том числе и из НБА [Национальной баскетбольной ассоциации]», — сказал он.

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Как пояснили в компании, это первый в мире в истории спорта робот, который будет заниматься аналитикой. В 2016 году японские инженеры представили робота, с которым человек может тренироваться в игре в настольный теннис, но анализ данных он не проводил. «Уверен, что наш новый помощник тренера сделает игру “Пармы” еще умнее и успешнее», — отметил президент баскетбольного клуба Сергей Богуславский.

Механический тренер будет присутствовать на всех домашних матчах «Пармы», к своим обязанностям он приступит уже 13 октября в игре с клубом «Енисей» из Красноярска.

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. Сегодня это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе, чьи роботы трудятся в 35 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.