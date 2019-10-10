«Астана» подписала бывшего защитника «Локомотива»

6 августа 2018 года Айзея Уайтхед заключил соглашение с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань», участвующим в Единой лиге ВТБ на один сезон. 7 января 2019 года Уайтхед и краснодарский клуб расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Игрок защищал цвета «Локомотива» в 8 матчах Кубка Европы и в 8 играх Единой лиге ВТБ. 15 января 2019 года Айзея подписал двухсторонний контракт с «Детройт Пистонз».