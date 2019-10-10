УГМК обыграл «Надежду» и в 4-й раз в истории выиграл Суперкубок Европы

Игра, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась победой УГМК со счетом 87:67 (21:19, 17:17, 27:14, 22:17). Самой результативной в составе УГМК стала Бриттни Грайнер, сделавшая дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов. У «Надежды» на паркете выделялась Эрика Уилер, на счету которой 20 очков, 5 подборов и 9 передач.