УГМК обыграл «Надежду» и в 4-й раз в истории выиграл Суперкубок Европы
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Баскетболистки екатеринбургского УГМК обыграли оренбургскую «Надежду» в матче за Суперкубок Европы.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Баскетболистки екатеринбургского УГМК обыграли оренбургскую «Надежду» в матче за Суперкубок Европы.
Игра, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась победой УГМК со счетом 87:67 (21:19, 17:17, 27:14, 22:17). Самой результативной в составе УГМК стала Бриттни Грайнер, сделавшая
УГМК является рекордсменом по числу побед в турнире — на счету екатеринбургской команды четыре трофея. Ранее УГМК выигрывал Суперкубок Европы в 2013, 2016 и 2018 годах.