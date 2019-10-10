ЦСКА обыграл «Баварию» в матче регулярного чемпионата Евролиги
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Баскетболисты московского ЦСКА победили немецкую «Баварию» в домашнем матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Баскетболисты московского ЦСКА победили немецкую «Баварию» в домашнем матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 79:68 (22:18, 25:22, 13:10, 19:18) в пользу ЦСКА. В составе победителей самым результативным стал Уилл Клайберн, набравший 15 очков. У проигравших 17 очков набрал Грегори Монро. ЦСКА одержал вторую победу в двух матчах, а «Бавария» потерпела первое поражение.
В следующем туре ЦСКА 17 октября примет «Химки», а «Бавария» в этот же день сыграет дома с французским «Виллербанном».