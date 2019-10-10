ЦСКА обыграл «Баварию» в матче регулярного чемпионата Евролиги

Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 79:68 (22:18, 25:22, 13:10, 19:18) в пользу ЦСКА. В составе победителей самым результативным стал Уилл Клайберн, набравший 15 очков. У проигравших 17 очков набрал Грегори Монро. ЦСКА одержал вторую победу в двух матчах, а «Бавария» потерпела первое поражение.