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11 октября, источник: Спорт РИА Новости

Глава Евролиги рассказал, почему БК «Зенит» получил место в турнире

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости, Тарас Барабаш. Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу рассказал, почему петербургский «Зенит» в текущем сезоне получил право сыграть в главном еврокубке.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» в этом сезоне получил wild card и стал третьим российским клубом в Евролиге. В пятницу во втором туре регулярного чемпионата «Зенит» примет испанскую «Барселону».

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«Для меня настоящее удовольствие быть в Петербурге. И не только по той причине, что это красивый город. 20 лет назад, когда появилась Евролига, в Питере была команда. И вот сейчас здесь вновь есть команда, которая выступает в Евролиге. За 20 лет многое поменялось в Евролиге. Мы создали организацию, которая сегодня принадлежит клубам, которые в ней участвуют. Мы создали европейский турнир, в котором соревнуются клубы. Мы создали лигу, которая ориентирована на бизнес», — сказал Бертомеу журналистам.

«Созданы все финансовые инструменты, которые позволяют турниру и клубам быть стабильными. Евролига изменилась, мы расширили карту и вновь вернулись в Петербург. Мы выбрали Петербург благодаря сильным баскетбольным традициям города. У клуба амбициозный проект. Вместе с руководством Лиги ВТБ мы решили привезти Евролигу в Санкт-Петербург», — сказал Бертомеу.

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