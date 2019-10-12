Глава Евролиги рассказал, почему БК «Зенит» получил место в турнире

«Для меня настоящее удовольствие быть в Петербурге. И не только по той причине, что это красивый город. 20 лет назад, когда появилась Евролига, в Питере была команда. И вот сейчас здесь вновь есть команда, которая выступает в Евролиге. За 20 лет многое поменялось в Евролиге. Мы создали организацию, которая сегодня принадлежит клубам, которые в ней участвуют. Мы создали европейский турнир, в котором соревнуются клубы. Мы создали лигу, которая ориентирована на бизнес», — сказал Бертомеу журналистам.